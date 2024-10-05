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Казанский «Зенит» обыграл «Белогорье» в матче 1/2 финала Кубка Легенд

Казанский «Зенит» обыграл «Белогорье» в матче 1/2 финала Кубка Легенд
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Казанский волейбольный клуб «Зенит» обыграл спортсменов «Белогорья» (Белгород) в полуфинале Кубка Легенд среди мужчин со счётом 3:1 (18:25, 25:20, 25:17, 25:20).

Кубок Легенд (м) . 1/2 финала
05 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Белогорье
Белгород
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев

Сегодня, 5 октября, также пройдет ещё один матч 1/2 финала, где встретятся московское «Динамо» и волейболисты «Кузбасса» из Кемерово. Встреча запланирована на 19:00 мск.

Кубок Легенд — 2024 посвящён памяти советского волейболиста и тренера Юрия Чеснокова.На групповом этапе восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России провели двухкруговой турнир. По его итогам две лучшие команды вышли в «Финал четырёх». Важно отметить, что Кубок Легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024.

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