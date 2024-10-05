Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Тулицу» в 5-м туре Суперлиги
Поделиться
Волейбольный клуб «Динамо М» из Москвы обыграл «Тулицу» из Тульской области в 5-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Матч завершился со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:16).
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 5-й тур
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Тулица
Тульская область
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Тулица: Велисевич, Синкевич, Станкевичуте, Мишагина, Беликова, Ковалёва, Архипова, Прасолова, Някина, Боброва, Лебедкина, Жукова, Ротастикова
Динамо М: Лазарева, Купряшкина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Полякова, Шевчук, Хабибрахманова, Подкопаева
В следующем туре московское «Динамо» сыграет с «Заречье-Одинцово» (Московская область). «Тулица» сразится с питерской «Ленинградкой».
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».
Комментарии
- 5 октября 2024
-
19:26
-
18:24
-
10:30
-
10:04
-
10:00
-
09:29
- 4 октября 2024
-
16:45
-
16:23
-
11:55
-
11:23
-
00:20
- 3 октября 2024
-
16:01
-
10:48
-
10:27
-
10:00
- 2 октября 2024
-
15:49
-
15:18
-
14:38
-
13:59
- 1 октября 2024
-
23:40
-
23:20
-
22:12
-
22:06
-
21:04
-
18:31
-
11:00
-
10:30
- 30 сентября 2024
-
22:20
-
22:00
-
21:10
-
20:58
-
20:18
-
19:14
-
18:35
-
13:26