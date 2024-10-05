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Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Тулицу» в 5-м туре Суперлиги

Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Тулицу» в 5-м туре Суперлиги
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Волейбольный клуб «Динамо М» из Москвы обыграл «Тулицу» из Тульской области в 5-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Матч завершился со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:16).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 5-й тур
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Тулица
Тульская область
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Тулица: Велисевич, Синкевич, Станкевичуте, Мишагина, Беликова, Ковалёва, Архипова, Прасолова, Някина, Боброва, Лебедкина, Жукова, Ротастикова
Динамо М: Лазарева, Купряшкина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Полякова, Шевчук, Хабибрахманова, Подкопаева

В следующем туре московское «Динамо» сыграет с «Заречье-Одинцово» (Московская область). «Тулица» сразится с питерской «Ленинградкой».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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