Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Тулицу» в 5-м туре Суперлиги

Волейбольный клуб «Динамо М» из Москвы обыграл «Тулицу» из Тульской области в 5-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Матч завершился со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:16).

В следующем туре московское «Динамо» сыграет с «Заречье-Одинцово» (Московская область). «Тулица» сразится с питерской «Ленинградкой».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».