Калининградский «Локомотив» обыграл «Спарту» в 5-м туре Суперлиги

Волейбольный клуб «Локомотив» из Калининградской области обыграл нижегородскую «Спарту» в 5-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Матч завершился со счётом 3:1 (25:19, 35:33, 21:25, 25:15).

В следующем туре калининградский «Локомотив» сыграет с «Динамо-Метар» (Челябинск). «Спарта» сразится с саратовским «Протоном».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо Ак-Барс».