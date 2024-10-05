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Калининградский «Локомотив» обыграл «Спарту» в 5-м туре Суперлиги

Калининградский «Локомотив» обыграл «Спарту» в 5-м туре Суперлиги
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Волейбольный клуб «Локомотив» из Калининградской области обыграл нижегородскую «Спарту» в 5-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Матч завершился со счётом 3:1 (25:19, 35:33, 21:25, 25:15).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 5-й тур
05 октября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спарта
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Спарта: Столбова, Пироговская, Братчикова, Евстегнеева, Шикалова, Ксения Игоревна Соколова, Сычёва, Дороничева, Емелина, Ольховская, Симонова, Селютина
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Зайцева, Воронкова, Галкина, Бровкина, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Аслямова, Каракурт

В следующем туре калининградский «Локомотив» сыграет с «Динамо-Метар» (Челябинск). «Спарта» сразится с саратовским «Протоном».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо Ак-Барс».

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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