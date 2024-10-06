Женская Суперлига: результаты матчей 5 октября

В субботу, 5 октября, состоялись два матча 5-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч чемпионата России.

Суперлига. Женщины, 5-й тур. Результаты 5 октября:

«Динамо» (Москва) — «Тулица» (Тульская область) — 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:16);

«Спарта» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Калининград) — 1:3 (19:25, 33:35, 25:21, 15:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».