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Московское «Динамо» без проблем обыграло «Кузбасс» в 1/2 финала Кубка Легенд

Московское «Динамо» без проблем обыграло «Кузбасс» в 1/2 финала Кубка Легенд
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Московский волейбольный клуб «Динамо» вышел в финал Кубка Легенд среди мужчин. В полуфинале они обыграли команду из Кемерово «Кузбасс» со счётом 3:0 (25:16, 25:15, 25:20).

Кубок Легенд (м) . 1/2 финала
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Кузбасс
Кемерово
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен
Кузбасс: Коваликов, Ткачев, Брагин, Пакшин, Маркин, Кречетов, Родригес, Морозов, Сиденко, Каштанов, Юльмухаметов, Аспарухов

В финале московское «Динамо» встретится с казанским «Зенитом», который ранее обыграл спортсменов «Белогорья» (Белгород) со счётом 3:1 (18:25, 25:20, 25:17, 25:20). Матчи за первое и третье место состоятся 6 октября.

Кубок Легенд — 2024 посвящён памяти советского волейболиста и тренера Юрия Чеснокова. На групповом этапе восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России провели двухкруговой турнир. По его итогам две лучшие команды вышли в «Финал четырёх». Важно отметить, что Кубок Легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024.

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