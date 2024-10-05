Кубок Легенд — 2024, мужчины: результаты игрового дня 5 октября

Сегодня, 5 октября, завершились полуфинальные матчи «Финала четырёх» мужского Кубка Легенд по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Кубок легенд. Мужчины. Результаты полуфиналов, 5 октября:

«Зенит-Казань» — «Белогорье» (Белгород) — 3:1 (18:25, 25:20, 25:17, 25:20);

«Динамо» (Москва) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:16, 25:16, 25:20).

Кубок Легенд — 2024 посвящён памяти советского волейболиста и тренера Юрия Чеснокова. На групповом этапе восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России провели двухкруговой турнир. По его итогам две лучшие команды вышли в «Финал четырёх». Важно отметить, что Кубок Легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024.