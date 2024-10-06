Павел Тетюхин рассказал, чего не хватило «Белогорью», чтобы победить «Зенит-Казань»

Доигровщик «Белогорья» Павел Тетюхин рассказал о поражении команды в полуфинале Кубка Легенд от казанского «Зенита» (1:3).

«Тяжело сейчас что-то сказать. Наверное, не справились где-то подача-приём. И другой момент, который меньше всего ждали — не хватило напора на Казань, потому что хорошо начали, хороший был напор, но как-то своими неуверенными действиями и уверенными действиями Казани мы его подпортили. Для нас это ключевое, почему мы не смогли вернуться в игру. Тактика уже на второй план отходит», — приводит слова Тетюхина YouTube-канал «Зенита-Казань».

В финале Кубка Легенд 6 октября казанцы сыграют с московским «Динамо».