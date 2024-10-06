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Павел Тетюхин рассказал, чего не хватило «Белогорью», чтобы победить «Зенит-Казань»

Павел Тетюхин рассказал, чего не хватило «Белогорью», чтобы победить «Зенит-Казань»
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Доигровщик «Белогорья» Павел Тетюхин рассказал о поражении команды в полуфинале Кубка Легенд от казанского «Зенита» (1:3).

«Тяжело сейчас что-то сказать. Наверное, не справились где-то подача-приём. И другой момент, который меньше всего ждали — не хватило напора на Казань, потому что хорошо начали, хороший был напор, но как-то своими неуверенными действиями и уверенными действиями Казани мы его подпортили. Для нас это ключевое, почему мы не смогли вернуться в игру. Тактика уже на второй план отходит», — приводит слова Тетюхина YouTube-канал «Зенита-Казань».

Кубок Легенд (м) . 1/2 финала
05 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Белогорье
Белгород
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев

В финале Кубка Легенд 6 октября казанцы сыграют с московским «Динамо».

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