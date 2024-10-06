Сэм Деру: нам понадобилась целая партия, чтобы переключить голову
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Доигровщик казанского «Зенита» Сэм Деру рассказал о победе своей команды в полуфинале Кубка Легенд с «Белогорьем» (3:1).
Кубок Легенд (м) . 1/2 финала
05 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Белогорье
Белгород
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
«В первой партии мы плохо играли, а они как раз хорошо. Белгород — очень хорошая команда. У нас давно не было таких сложных соперников, не так часто мы играем такие сложные матчи, поэтому понадобилось время, чтобы поменять что-то в своей голове, переключить голову. Как только мы это сделали — стали выигрывать», — приводит слова Деру официальный сайт казанского клуба.
В финале «Зенит-Казань» 6 октября сыграет с московским «Динамо», которое, в свою очередь, разгромило «Кузбасс» (3:0).
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