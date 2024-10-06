Сэм Деру: нам понадобилась целая партия, чтобы переключить голову

Доигровщик казанского «Зенита» Сэм Деру рассказал о победе своей команды в полуфинале Кубка Легенд с «Белогорьем» (3:1).

«В первой партии мы плохо играли, а они как раз хорошо. Белгород — очень хорошая команда. У нас давно не было таких сложных соперников, не так часто мы играем такие сложные матчи, поэтому понадобилось время, чтобы поменять что-то в своей голове, переключить голову. Как только мы это сделали — стали выигрывать», — приводит слова Деру официальный сайт казанского клуба.

В финале «Зенит-Казань» 6 октября сыграет с московским «Динамо», которое, в свою очередь, разгромило «Кузбасс» (3:0).