Александр Волков — о поражении в Кубке Легенд: наверное, не пришло ещё наше время

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков прокомментировал поражение от казанского «Зенита» (1:3) в полуфинале Кубка Легенд.

«Первую партию мы достаточно уверенно забрали. Всё получилось: хорошо подавали, хорошо забивали. Это обычно и пугает, что в следующей партии соперник собирается и становится намного тяжелее. Соответственно, Казань собралась, начала этому всему противостоять, а мы встали в позицию ожидания, что вот сейчас нам Казань подарит оставшуюся игру и оставшиеся партии.

Но этого не произошло, и мы попали в такой ступор. Наверное, не было веры, что мы можем. Наверное, не пришло ещё время. Команда Казани продолжает лидировать, и нам нужно добавлять, чтобы составить им конкуренцию. Они же поняли в том году… Наши победы тогда, может быть, были больше неожиданностью. Сейчас на нас настраиваются уже как на серьёзного конкурента, и игра совершенно другая», – приводит слова Волкова официальный сайт «Белогорья».

В матче за третье место «Белогорье» 6 октября сыграет с «Кузбассом», «Зенит-Казань» и московское «Динамо» разыграют Кубок Легенд.