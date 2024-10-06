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Константин Брянский назвал ключевые факторы победы «Динамо» над «Кузбассом»

Константин Брянский назвал ключевые факторы победы «Динамо» над «Кузбассом»
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Главный тренер «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу своей команды над «Кузбассом» (3:0) в полуфинале Кубка Легенд.

Кубок Легенд (м) . 1/2 финала
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Кузбасс
Кемерово
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен
Кузбасс: Коваликов, Ткачев, Брагин, Пакшин, Маркин, Кречетов, Родригес, Морозов, Сиденко, Каштанов, Юльмухаметов, Аспарухов

«Мы сегодня были хороши во многих элементах. В первую очередь, конечно, здорово начали встречу с хороших и мощных подач, отодвинули соперника от сетки, и «Кузбассу» было сложно разобраться с нашими блокирующими. Этим и обусловлен счёт. В любой близкой ситуации мы уходили в отрыв благодаря подаче, блоку и командным действиям», — приводит слова Брянского официальный сайт московского клуба.

В финале «Динамо» 6 октября сыграет с казанским «Зенитом», «Кузбасс» в поединке за третье место встретится с «Белогорьем».

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