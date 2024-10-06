Женская Суперлига: расписание матчей 6 октября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 6 октября, пройдут четыре матча 5-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня чемпионата России.

Суперлига. Женщины, 5-й тур.

Расписание на 6 октября:

14:00. «Омичка» (Омская область) — «Протон» (Саратов).

17:00. «Динамо» (Краснодар) — «Динамо-Ак Барс» (Казань).

17:00. «Минчанка» (Минск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург).

17:00. «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».