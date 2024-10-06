Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Женская Суперлига: расписание матчей 6 октября

Женская Суперлига: расписание матчей 6 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 октября, пройдут четыре матча 5-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня чемпионата России.

Суперлига. Женщины, 5-й тур.
Расписание на 6 октября:

  • 14:00. «Омичка» (Омская область) — «Протон» (Саратов).
  • 17:00. «Динамо» (Краснодар) — «Динамо-Ак Барс» (Казань).
  • 17:00. «Минчанка» (Минск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург).
  • 17:00. «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».

Материалы по теме
«Какого хрена мы защищаемся?» «Зенит-Казань» и «Динамо» сойдутся в очередном финале
«Какого хрена мы защищаемся?» «Зенит-Казань» и «Динамо» сойдутся в очередном финале
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android