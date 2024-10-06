Кубок Легенд — 2024, мужчины: расписание игрового дня 6 октября

Сегодня, 6 октября, пройдут матчи «Финала четырёх» мужского Кубка Легенд по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Кубок Легенд. Мужчины. 6 октября.

Матч за третье место:

16:00. «Белогорье» (Белгород) - «Кузбасс» (Кемерово).

Финал:

19:00. «Зенит-Казань» — «Динамо» (Москва).

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. На групповом этапе восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России провели двухкруговой турнир. По его итогам две лучшие команды вышли в «Финал четырёх». Важно отметить, что Кубок Легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024.