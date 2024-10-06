Кубок Легенд — 2024, мужчины: расписание игрового дня 6 октября
Сегодня, 6 октября, пройдут матчи «Финала четырёх» мужского Кубка Легенд по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Кубок Легенд. Мужчины. 6 октября.
Матч за третье место:
- 16:00. «Белогорье» (Белгород) - «Кузбасс» (Кемерово).
Финал:
- 19:00. «Зенит-Казань» — «Динамо» (Москва).
Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. На групповом этапе восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России провели двухкруговой турнир. По его итогам две лучшие команды вышли в «Финал четырёх». Важно отметить, что Кубок Легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024.
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