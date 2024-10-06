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Волейболисты «Белогорья» заняли третье место на Кубке Легенд, обыграв «Кузбасс»

Волейболисты «Белогорья» заняли третье место на Кубке Легенд, обыграв «Кузбасс»
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Сегодня, 6 октября, состоялся матч за третье место мужского Кубка Легенд по волейболу. Спортсмены «Белогорья» (Белгород) в борьбе за бронзу обыграли кемеровский «Кузбасс» со счётом 3:0 (25:19, 25:19, 25:20).

Кубок Легенд (м) . За 3-е место
06 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 0
Кузбасс
Кемерово
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
Кузбасс: Коваликов, Ткачев, Брагин, Пакшин, Маркин, Кречетов, Родригес, Морозов, Сиденко, Каштанов, Юльмухаметов, Аспарухов

Матч за первое место между казанским «Зенитом» и московским «Динамо» состоится сегодня, начало в 19:00 мск.

Кубок Легенд — 2024 посвящён памяти советского волейболиста и тренера Юрия Чеснокова. На групповом этапе восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России провели двухкруговой турнир. По его итогам две лучшие команды вышли в «Финал четырёх». Важно отметить, что Кубок Легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024.

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