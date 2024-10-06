Волейболисты «Белогорья» заняли третье место на Кубке Легенд, обыграв «Кузбасс»

Сегодня, 6 октября, состоялся матч за третье место мужского Кубка Легенд по волейболу. Спортсмены «Белогорья» (Белгород) в борьбе за бронзу обыграли кемеровский «Кузбасс» со счётом 3:0 (25:19, 25:19, 25:20).

Матч за первое место между казанским «Зенитом» и московским «Динамо» состоится сегодня, начало в 19:00 мск.

Кубок Легенд — 2024 посвящён памяти советского волейболиста и тренера Юрия Чеснокова. На групповом этапе восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России провели двухкруговой турнир. По его итогам две лучшие команды вышли в «Финал четырёх». Важно отметить, что Кубок Легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024.