Казанское «Динамо-Ак Барс» уверенно обыграло «Динамо» из Краснодара в 5-м туре Суперлиги

Волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани обыграл краснодарское «Динамо» в 5-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025 со счётом 3:0 (25:17, 25:9, 25:12).

Казанское «Динамо» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу Суперлиги с 15 очками. В следующем туре «Динамо-Ак Барс» сыграет с челябинским «Динамо-Метар», а краснодарские волейболистки встретятся с «Минчанкой» (Минск, Беларусь).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».