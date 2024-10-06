Казанское «Динамо-Ак Барс» уверенно обыграло «Динамо» из Краснодара в 5-м туре Суперлиги
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Волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани обыграл краснодарское «Динамо» в 5-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025 со счётом 3:0 (25:17, 25:9, 25:12).
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 5-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Кр
Краснодар
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Динамо Кр: Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицина, Опря, Евдокимова, Рысева, Афиногенова, Гончарова, Храбрая, Воробьёва, Видинеева
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Казанское «Динамо» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу Суперлиги с 15 очками. В следующем туре «Динамо-Ак Барс» сыграет с челябинским «Динамо-Метар», а краснодарские волейболистки встретятся с «Минчанкой» (Минск, Беларусь).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».
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