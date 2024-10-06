«Уралочка-НТМК» проиграла «Заречье-Одинцово» в 5-м туре Суперлиги

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» из Свердловской области проиграл «Заречье-Одинцово» (Московская область) в 5-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025 со счётом 1:3 (14:25, 25:19, 20:25, 21:25).

В следующем туре «Заречье-Одинцово» сыграет с московским «Динамо», а волейболистки «Уралочки-НТМК» встретятся с «Омичкой» (Омская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».