Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Уралочка-НТМК» проиграла «Заречье-Одинцово» в 5-м туре Суперлиги

«Уралочка-НТМК» проиграла «Заречье-Одинцово» в 5-м туре Суперлиги
Комментарии

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» из Свердловской области проиграл «Заречье-Одинцово» (Московская область) в 5-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025 со счётом 1:3 (14:25, 25:19, 20:25, 21:25).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 5-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
3 : 1
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Дворникова, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Попович, Жаброва, Козлова, Бирюкова
Уралочка-НТМК: Тица, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Котова, Чернышёва, Бондаренко, Трухина, Фитисова, Павлова, Ваганова, Швыдкая, Протопопова

В следующем туре «Заречье-Одинцово» сыграет с московским «Динамо», а волейболистки «Уралочки-НТМК» встретятся с «Омичкой» (Омская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».

Сетка женской Суперлиги
Таблица женской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android