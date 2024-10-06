Женская Суперлига: результаты матчей 6 октября

В воскресенье, 6 октября, состоялись два матча 5-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч чемпионата России.

Суперлига. Женщины, 5-й тур. Результаты 6 октября:

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 1:3 (14:25, 25:19, 20:25, 21:25);

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:17, 25:9, 25:12).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».