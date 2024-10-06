Волейболисты московского «Динамо» стали обладателями Кубка Легенд — 2024
Поделиться
Волейболисты московского «Динамо» стали чемпионами мужского Кубка Легенд — 2024. В финале они обыграли казанский «Зенит» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).
Кубок Легенд (м) . Финал
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен
Ранее завершился матч за третье место, в котором спортсмены «Белогорья» (Белгород) победили кемеровский «Кузбасс» со счётом 3:0 (25:19, 25:19, 25:20).
Кубок Легенд — 2024 посвящён памяти советского волейболиста и тренера Юрия Чеснокова. На групповом этапе восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России провели двухкруговой турнир. По его итогам две лучшие команды вышли в «Финал четырёх». Важно отметить, что Кубок Легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024.
Комментарии
- 6 октября 2024
-
21:11
-
18:58
-
18:36
-
17:36
-
09:58
-
09:50
-
09:26
-
09:24
-
08:59
-
08:28
-
00:36
- 5 октября 2024
-
20:50
-
20:39
-
20:25
-
19:26
-
18:24
-
10:30
-
10:04
-
10:00
-
09:29
- 4 октября 2024
-
16:45
-
16:23
-
11:55
-
11:23
-
00:20
- 3 октября 2024
-
16:01
-
10:48
-
10:27
-
10:00
- 2 октября 2024
-
15:49
-
15:18
-
14:38
-
13:59
- 1 октября 2024
-
23:40
-
23:20