Волейболисты московского «Динамо» стали обладателями Кубка Легенд — 2024

Волейболисты московского «Динамо» стали чемпионами мужского Кубка Легенд — 2024. В финале они обыграли казанский «Зенит» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).

Ранее завершился матч за третье место, в котором спортсмены «Белогорья» (Белгород) победили кемеровский «Кузбасс» со счётом 3:0 (25:19, 25:19, 25:20).

Кубок Легенд — 2024 посвящён памяти советского волейболиста и тренера Юрия Чеснокова. На групповом этапе восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России провели двухкруговой турнир. По его итогам две лучшие команды вышли в «Финал четырёх». Важно отметить, что Кубок Легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024.