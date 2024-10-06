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Волейболисты московского «Динамо» стали обладателями Кубка Легенд — 2024

Волейболисты московского «Динамо» стали обладателями Кубка Легенд — 2024
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Волейболисты московского «Динамо» стали чемпионами мужского Кубка Легенд — 2024. В финале они обыграли казанский «Зенит» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).

Кубок Легенд (м) . Финал
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

Ранее завершился матч за третье место, в котором спортсмены «Белогорья» (Белгород) победили кемеровский «Кузбасс» со счётом 3:0 (25:19, 25:19, 25:20).

Кубок Легенд — 2024 посвящён памяти советского волейболиста и тренера Юрия Чеснокова. На групповом этапе восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России провели двухкруговой турнир. По его итогам две лучшие команды вышли в «Финал четырёх». Важно отметить, что Кубок Легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024.

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