Доигровщик московского «Динамо» Денис Богдан признан лучшим игроком Кубка Легенд

Доигровщик московского волейбольного клуба «Динамо» Денис Богдан признан лучшим игроком Кубка Легенд — 2024. Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

«Приз лучшему игроку турнира по совокупности двух матчей заслуженно достался Денису Богдану – человеку, который умеет держать и уровень, и удар», — говорится в заявлении ВФВ.

В финале Кубка Легенд московское «Динамо» обыграло казанский «Зенит» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).

Кубок Легенд — 2024 посвящён памяти советского волейболиста и тренера Юрия Чеснокова. На групповом этапе восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России провели двухкруговой турнир. Важно отметить, что Кубок Легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024.