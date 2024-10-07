«Мы разложили соперника на атомы». Брянский — о победе «Динамо» в финале Кубка Легенд

Главный тренер московского волейбольного клуба «Динамо» Константин Брянский поделился впечатлениями после того, как его команда одержала победу в финале мужского Кубка Легенд — 2024. Напомним, «Динамо» обыграло казанский «Зенит» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).

«Игра удалась, все партии, кроме третьей, были равными, были интересными для зрителя. Ну и то, что чувствовалось всегда, даже когда мы побеждали в третьей партии, это бесконечное напряжение. Это было видно и на той стороне, и на нашей. Хорошее игровое напряжение. Оно давало ту энергию, которая исходила от площадки. Мы заждались этой победы.

Если в том году Кубок Столетия был неким «ноу-хау», хотя и там все сразу включились в борьбу, то в этом сезоне была целенаправленная погоня за трофеем.

Оба дня «Финала четырёх» мы выдерживали подачу. Это и вопрос психологии, но я могу сказать, что мы проделали огромную работу. Тактически мы буквально разложили соперника на атомы. Думаю, что с той стороны делали то же самое, но мы сделали свою работу чуть лучше», — приводит слова Брянского пресс-служба московского «Динамо» в официальном телеграм-канале клуба.