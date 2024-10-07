«Динамо» — голодные волки». Вербов — о поражении «Зенита-Казань» в финале Кубка Легенд

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов назвал причины, по которым команда не смогла одержать победу над московским «Динамо» в финале мужского Кубка Легенд. Матч завершился со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25) в пользу столичного клуба.

«Я понимаю, что неожиданно, все, наверное, привыкли к тому, что мы не проигрываем. Но так не бывает. Это волейбол, напротив стоит отличный соперник, с которым мы всё время бьёмся, уже не знаю, в каком по счёту финале, и сегодня заслуженно они победили. Мы не справились ни с Сапожковым, ни с тем, в чём мы сильны обычно: блок-защита, подача. Мы не оказывали никакого давления на соперника.

Мы очень много эмоций отдали на полуфинальный матч с Белгородом. Мы сегодня обсудили перед игрой, что очень важно забыть, что было в полуфинале, потому что этот матч давно уже позади, забыть, что у нас есть какая-то победная серия, потому что «Динамо» — такие голодные волки, хотят забрать, потому что мы им никак не даём почувствовать этот вкус победы. И что нам надо вдвойне быть агрессивными и настроенными и лёгкого матча ожидать точно не приходится.

Сегодня мы эмоционально были просевшими, это всё взаимосвязанные вещи. Где-то эмоций не хватило, где-то агрессии, энергии для того, чтобы активнее, агрессивнее быть на блоке, где-то быть тиграми в защите, прыгать в каждый мяч. Сегодня очень мало с нашей стороны супергеройских мячей и за этим ещё лишённых доигровок. Мало за что могли зацепиться, хотя за исключением третьей партии всё было рядышком. Но по игре и моему впечатлению, «Динамо» больше сегодня заслужило победу, с чем их и поздравляем», — приводит слова Вербова пресс-служба «Зенита-Казань» в официальном телеграм-канале клуба.