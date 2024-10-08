Терзич — о работе в сборной России: не думаю, что реально оставаться на скамейке русских

Главный тренер женской сборной России по волейболу Зоран Терзич опроверг информацию о том, что он возглавит национальную команду Сербии после завершения контракта с Россией. Специалист уточнил, что решение ещё не принято.

«Я приехал в Сербию из-за личных обязательств и воспользовался возможностью встретиться с людьми из федерации волейбола Сербии. Я вижу их каждый раз, когда приезжаю. Я провёл там 20 лет, и это нормально, что мы говорим на разные темы, и на этот раз мы говорили обо всём, в том числе и о новом тренере сборной. Если мы когда-нибудь придём к соглашению по этому вопросу, я уверен, что и федерация, и я очень быстро отреагируем и расскажем всем.

Да, я всё ещё тренер сборной России, и они делают всё, чтобы продлить контракт, поэтому по возвращении в Москву у меня будет беседа на эту тему. Но я должен признать, что быть тренером, а не играть матчи — это сложная история! Я не думаю, что реально оставаться на скамейке русских», — рассказал Терзич в интервью сербскому порталу Sportclub.