Экс-россиянка Антропова признана MVP первого матча итальянской Лиги А1 в сезоне-2024/2025

В итальянской женской волейбольной Лиге А1 завершился первый тур сезона-2024/2025. В стартовом матче «Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который выступает бывшая россиянка Екатерина Антропова, одержал победу над «Кунео», где выступает россиянка Анастасия Капралова. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:18, 26:24).

Самым результативным игроком стала Екатерина Антропова. Диагональная набрала 18 очков и была признана самым ценным игроком матча. Российская доигровщица Анастасия Капралова принесла своей команде 7 очков.

Напомним, Антропова сменила российское гражданство на итальянское в июле 2023 года. На Олимпийских играх в Париже женская сборная Италии в составе с экс-россиянкой впервые в истории выиграла золото турнира. В «Савино Дель Бене» Антропова играет с сезона-2021/2022.