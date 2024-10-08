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«Не хватило уверенности». Куркаев — о выступлении «Локомотива» в Кубке Легенд — 2024

«Не хватило уверенности». Куркаев — о выступлении «Локомотива» в Кубке Легенд — 2024
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Блокирующий и капитан «Локомотива» Ильяс Куркаев назвал причину неудачного выступления команды в Кубке Легенд — 2024.

«Что касается Кубка Легенд, то мы, конечно, рассчитывали пробиться в финальный этап. Но не хватило уверенности в решающих матчах предварительного раунда. Однако поражения показали нам наши пробелы. И наши результаты в Суперлиге показывают, что работа на тренировках приносит свои плоды. Появилась уверенность, ребята стали спокойнее. Хотя нам ещё много в чём нужно добавлять», — сказал Куркаев в интервью газете «Гудок».

Напомним, «Локомотив» не попал в «Финал четырёх» прошедшего Кубка легенд. В чемпионате России новосибирская команда занимает третье место, выиграв четыре из пяти матчей.

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