«Не хватило уверенности». Куркаев — о выступлении «Локомотива» в Кубке Легенд — 2024

Блокирующий и капитан «Локомотива» Ильяс Куркаев назвал причину неудачного выступления команды в Кубке Легенд — 2024.

«Что касается Кубка Легенд, то мы, конечно, рассчитывали пробиться в финальный этап. Но не хватило уверенности в решающих матчах предварительного раунда. Однако поражения показали нам наши пробелы. И наши результаты в Суперлиге показывают, что работа на тренировках приносит свои плоды. Появилась уверенность, ребята стали спокойнее. Хотя нам ещё много в чём нужно добавлять», — сказал Куркаев в интервью газете «Гудок».

Напомним, «Локомотив» не попал в «Финал четырёх» прошедшего Кубка легенд. В чемпионате России новосибирская команда занимает третье место, выиграв четыре из пяти матчей.