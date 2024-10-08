«Он не в самой лучшей форме». Ильяс Куркаев — об адаптации Леала в «Локомотиве»

Блокирующий и капитан «Локомотива» Ильяс Куркаев рассказал об адаптации 35-летнего бразильского новичка команды Йоанди Леала.

«Йоанди Леал пока не в самой лучшей форме. Мы это понимаем, и он сам понимает. И, думаю, переживает из-за этого, зная, что от него много ждут. Но ему нужно дать время на адаптацию, на то, чтобы привести себя в форму. Для него переход в «Локомотив», переезд в Сибирь – это вызов. Думаю, даже если ему будет тяжело, Леал не станет этого показывать. В любом случае команда его поддержит. Он вообще весёлый парень. Даже когда пропускал игры из-за травмы, всё равно вносил свой вклад – подсказывал, обращал внимание на какие-то моменты, которые ты в игре не замечаешь. В двух играх я делал эйсы благодаря его подсказкам. Это опыт!» – сказал Куркаев в интервью газете «Гудок».

Кубинский бразилец Леал пополнил «Локомотив» перед стартом текущего сезона. В матчах с АСК и «Динамо» он эпизодически появлялся на площадке, выходя на блок.