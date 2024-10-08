Стала известна символическая сборная мужского Кубка Легенд — 2024

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Всероссийская федерация волейбола представила символическую сборную мужского Кубка Легенд — 2024. В его финале московское «Динамо» обыграло казанский «Зенит» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).

Волейбол. Кубок легенд — 2024, мужчины. Символическая сборная:

Диагональный: Максим Сапожков («Динамо»);

блокирующий: Артём Вольвич («Зенит-Казань»);

доигровщик: Денис Богдан («Динамо»);

доигровщик: Антон Семышев («Динамо»);

блокирующий: Дмитрий Жук («Динамо»);

связующий: Павел Панков («Динамо»);

MVP: Денис Богдан («Динамо»);

тренер: Константин Брянский («Динамо»);

либеро: Илья Фёдоров («Зенит-Казань»).

Кубок Легенд — 2024 был посвящён памяти советского волейболиста и тренера Юрия Чеснокова.