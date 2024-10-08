Стала известна символическая сборная мужского Кубка Легенд — 2024

Всероссийская федерация волейбола представила символическую сборную мужского Кубка Легенд — 2024. В его финале московское «Динамо» обыграло казанский «Зенит» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).
Волейбол. Кубок легенд — 2024, мужчины. Символическая сборная:
Диагональный: Максим Сапожков («Динамо»);
блокирующий: Артём Вольвич («Зенит-Казань»);
доигровщик: Денис Богдан («Динамо»);
доигровщик: Антон Семышев («Динамо»);
блокирующий: Дмитрий Жук («Динамо»);
связующий: Павел Панков («Динамо»);
MVP: Денис Богдан («Динамо»);
тренер: Константин Брянский («Динамо»);
либеро: Илья Фёдоров («Зенит-Казань»).
Кубок Легенд — 2024 был посвящён памяти советского волейболиста и тренера Юрия Чеснокова.