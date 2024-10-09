Тренер «Кузбасса» заявил, что команда случайно оказалась в «Финале четырёх» Кубка Легенд

Главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий прокомментировал выступление команды в «Финале четырёх» Кубка Легенд — 2024.

«Я буду краток. В целом благодарен пацанам, что мы в принципе вошли в этот турнир. Но всё-таки можно сказать, что мы здесь случайно – по игре, по результату. К сожалению, так. «Кузбассу» нужно во всём прибавлять», — приводит слова Троцкого пресс-служба «Кузбасса».

В матче за третье место мужского Кубка Легенд по волейболу «Кузбасс» уступил «Белогорью». Встреча завершилась со счётом 0:3 (19:25, 19:25, 20:25). В финале турнира московское «Динамо» обыграло казанский «Зенит» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).

Кубок Легенд — 2024 был посвящён памяти советского волейболиста и тренера Юрия Чеснокова.