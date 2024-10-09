Волейболистка сборной России объяснила, почему решила поиграть два года за границей

Российская волейболистка Ирина Воронкова рассказала, почему приняла решение провести несколько сезонов в клубах за границей. С 2022 по 2024 год волейболистка играла за турецкий «Эджзаджибаши», в 2024 году входила в состав индонезийской команды «Джакарта Попсиво Полван».

– Почему вообще решили уехать из России за границу? И почему сейчас всё-таки вернулись?

– Просто захотелось. Мной двигало желание получить новый опыт. Сейчас вернулась, потому что тоже захотела вернуться, — сказала Воронкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Викторией Мишаниной.

Сейчас Ирина Воронкова играет за калининградский «Локомотив». В Суперлиге сезона-2024/2025 команда занимает на данный момент второе место.