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Волейболистка сборной России объяснила, почему решила поиграть два года за границей

Волейболистка сборной России объяснила, почему решила поиграть два года за границей
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Российская волейболистка Ирина Воронкова рассказала, почему приняла решение провести несколько сезонов в клубах за границей. С 2022 по 2024 год волейболистка играла за турецкий «Эджзаджибаши», в 2024 году входила в состав индонезийской команды «Джакарта Попсиво Полван».

– Почему вообще решили уехать из России за границу? И почему сейчас всё-таки вернулись?
– Просто захотелось. Мной двигало желание получить новый опыт. Сейчас вернулась, потому что тоже захотела вернуться, — сказала Воронкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Викторией Мишаниной.

Сейчас Ирина Воронкова играет за калининградский «Локомотив». В Суперлиге сезона-2024/2025 команда занимает на данный момент второе место.

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