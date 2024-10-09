«Мне нравится Роналду». Волейболистка сборной России — о своих кумирах

Российская волейболистка Ирина Воронкова назвала футболиста Криштиану Роналду и баскетболиста Майкла Джордана своими спортивными кумирами.

«Мне нравится Роналду, его мышление, то, что человек целеустремлённый, в таком возрасте играет. Сергей Тетюхин из волейбола всегда был и остаётся кумиром. Нравится, как он мастерски играет, его мировоззрение и восприятие. Майкл Джордан — тоже очень наслышана. Хотелось бы увидеться. Много статей читала о нём и слышала много, мотивировалась им: его тренировочной деятельностью, как он настраивается. И, соответственно, родители, которые всегда показывали пример своей работой, подготовкой. Вот так и получилось то, что сейчас имеется в моём характере и выступлениях», — сказала Воронкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Викторией Мишаниной.