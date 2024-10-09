Капитан «Локомотива» Ирина Воронкова рассказала о целях команды на сезон

Российская волейболистка нападающая клуба «Локомотив» (Калининград) Ирина Воронкова высказалась о перспективах своей команды в сезоне-2024/2025.

«У «Локомотива» план простой: как можно выше, как можно больше, как можно сильнее. А что касается соперников, то каждая команда в нашем чемпионате – непростой соперник. Она для каждого такая. Нельзя недооценивать соперника, и я из тех людей, которые будут это повторять всегда. Я думаю, пока рано судить о результатах. Уже после Нового года, ближе ко второму кругу, тогда будет понятно, кто, как, на каких позициях и какое место займёт», — сказала Воронкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Викторией Мишаниной.

В Суперлиге-2024/2025 калининградская команда занимает на данный момент второе место, уступая лидеру «Динамо-Казань» по разнице выигранных сетов.