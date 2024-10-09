Ирина Воронкова рассказала, чем турецкий волейбол отличается от российского

Российская волейболистка нападающая клуба «Локомотив» (Калининград) Ирина Воронкова рассказала об отличиях отечественного волейбола от турецкого.

— Чем отличается турецкий волейбол от русского?

— Тем, что в Турции большинство игроков международного уровня, из сборных. А в России только некоторые — иностранцы.

— В одном из интервью вы говорили, что с теплотой относитесь к Турции. Какая страна вам больше всего нравится для жизни: Россия или Турция?

— Не могу сказать. Всё зависит от личных предпочтений. Я пока ничего не выберу. И там пожила, и тут пожила. Пока везде нравится, — сказала спортсменка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Викторией Мишаниной.

С 2022 по 2024 годы Воронкова выступала в клубе турецкой Суперлиги «Эджачибаши», в составе которого стала победительницей клубного чемпионата мира и дважды становилась серебряным призёром чемпионата страны.