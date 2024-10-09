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Диагональный «Енисея» Мурашко составил символическую сборную из лучших волейболистов

Диагональный «Енисея» Мурашко составил символическую сборную из лучших волейболистов
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Диагональный красноярского «Енисея» Роман Мурашко составил символическую сборную из лучших, по его мнению, волейболистов.

«Туда сразу отправляется Дима Лызик. Ещё центральный нужен — Серега Бусел очень хорош, он обязан быть в моей сборной, человек в полном порядке. Либеро — Александр Янутов. Александр Павлович! Доигровщики — Леон и Сергей Юрьевич Тетюхин. Пасовать будет… думаю, в эту компанию нужен жёсткий топчик, отправим Симоне Джаннелли, будут с Буселом на одной высоте. А диагональным 100% будет Макс Михайлов», — приводит слова Мурашко пресс-служба ВФВ.

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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