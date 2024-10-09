Диагональный «Енисея» Мурашко составил символическую сборную из лучших волейболистов

Диагональный красноярского «Енисея» Роман Мурашко составил символическую сборную из лучших, по его мнению, волейболистов.

«Туда сразу отправляется Дима Лызик. Ещё центральный нужен — Серега Бусел очень хорош, он обязан быть в моей сборной, человек в полном порядке. Либеро — Александр Янутов. Александр Павлович! Доигровщики — Леон и Сергей Юрьевич Тетюхин. Пасовать будет… думаю, в эту компанию нужен жёсткий топчик, отправим Симоне Джаннелли, будут с Буселом на одной высоте. А диагональным 100% будет Макс Михайлов», — приводит слова Мурашко пресс-служба ВФВ.

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.