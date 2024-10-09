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«Пусть перелёт Красноярск — Москва занимает 40 минут». Мурашко назвал три заветных желания

«Пусть перелёт Красноярск — Москва занимает 40 минут». Мурашко назвал три заветных желания
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Диагональный красноярского «Енисея» Роман Мурашко назвал три желания, которые загадал бы золотой рыбке.

«Хочу, чтобы травм ни у кого не было. Второе: пусть перелёты Красноярск — Москва занимают 40 минут. Третье: хочу со своей девушкой играть за команды из одного города. Всю нашу карьеру», — приводит слова Мурашко пресс-служба ВФВ.

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12. Красноярский «Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице.

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