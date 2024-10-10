«Я пытался и так и сяк». Сапожков рассказал, что не получилось в итальянской «Модене»

Диагональный Максим Сапожков, перешедший этим летом из итальянского волейбольного клуба «Модена» в московское «Динамо», назвал причины, по которым у него не сложилась игра в итальянской команде.

«В «Модене» я чувствовал себя не в своей тарелке, мне было некомфортно в команде. Может, я как-то себя преподнёс неправильно, но я чувствовал себя чужим там во всех планах. Плюс не нашёл взаимосвязи с Бруно Резенде. Это был ключевой фактор моего решения вернуться в Россию. Хотелось работать не только с хорошим связующим, но и со связующим, с которым мы друг друга будем хорошо понимать. Я взял хороший темп в «Вероне», но в «Модене» развития не получилось.

Инициатива возвращения в Россию полностью исходила от меня. В Италии я увидел другой волейбол, набрался опыта. Решил, что пора показать себя в российском чемпионате.

Разочаровался ли в Бруно? Неудачный опыт тоже опыт. Я понял, что всегда надо быть в хороших отношениях со связующим. Даже если что-то не получается. Если вы не в ладах, игры не получится. Я пытался и так и сяк подойти к нему, мы общались с ним после игр и тренировок. Вроде договаривались, а потом он возвращался к своему стандарту, к своей быстрой игре, за которой я не поспевал. Этот темп был чересчур бешеным для меня. Сейчас Паша даёт мне ту высоту и ту скорость, которая мне нужна – идеально», – приводит слова Сапожкова «БО Спорт».