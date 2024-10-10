Максим Сапожков сравнил итальянскую и российскую волейбольные лиги

Диагональный московского волейбольного клуба «Динамо» Максим Сапожков после двух лет, проведённых в чемпионате Италии, сравнил итальянскую и российскую лиги.

«Мне кажется, что в данный момент чемпионат России намного сильнее. Сейчас из Италии произошёл определённый отток игроков, плюс распалась такая шикарная команда, как «Монца». Они классно провели прошлый сезон, но все игроки разошлись. Каждый сезон команды там значительно меняются, нет никакого постоянства. В России в этом плане есть стабильность. Москва, Казань, Белгород, Локомотив – во всех этих командах есть костяк, сыгранность игроков.

Я с 2019 года каждый год переходил в новую команду. Не успеваешь обжиться, уже надо уезжать. Сейчас подписал долгосрочный контракт с «Динамо» – чтобы не дёргаться и спокойно поработать несколько лет, планомерно развиваться с постоянными партнёрами, оттачивать мастерство. Думаю, когда мы вернёмся в Лигу чемпионов, вернёмся и на пьедестал. У меня ещё свежи впечатления от Италии, и я не думаю, что их команды сильнее наших.

В Италии учат тому, что, если у тебя не проходят атаки на силу, ты должен её убавить и действовать более умно. Если ты освоился в игре, почувствовал уверенность, поднимай уровень силы. Это касается и подачи, и атаки. Замечаю, что в России нападающие, если ошибаются, и не думают убавлять силу, а наоборот, в следующей попытке могут ударить ещё сильнее», – приводит слова Сапожкова «БО Спорт».