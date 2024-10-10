«Динамо-ЛО» победило «Факел» в первом матче 1/8 финала Кубка России

Вчера в Сосновом Бору состоялся первый матч 1/8 финала Кубка России, в котором «Динамо-ЛО» принимало «Факел-Ямал» из Нового Уренгоя. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (25:15, 23:25, 25:23, 25:22).

Самым результативным игроком матча стал диагональный сосновоборцев Павел Авдоченко, набравший 24 очка при показателе полезности +17 и реализации 66% атак. Ответный матч между этими командами пройдёт в Новом Уренгое 16 октября. Победитель по итогам двухматчевого противостояния в четвертьфинале встретится с московским «Динамо».

В другой паре 1/8 финала сыграют «Нова» и петербургский «Зенит». По договорённости сторон оба матча в этой паре пройдут в Санкт-Петербурге 15 и 16 октября.