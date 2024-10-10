Определились четвертьфинальные пары женского Кубка России

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Вчера состоялись ответные матчи 1/8 финала женского Кубка России. Их результаты выглядят следующим образом:

«Енисей» (Красноярск) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) — 0:3 (19:25, 19:25, 18:25). Первый матч — 3:1. «Золотой сет» — 15:12;

«Спарта» (Нижний Новгород) – «Тулица» (Тула) — 1:3 (25:23, 17:25, 15:25, 23:25). Первый матч — 3:1. «Золотой сет» – 17:15;

«Заречье-Одинцово» – «Протон» (Саратов) — 3:0 (25:23, 25:22, 25:22). Первый матч — 3:2;

«Динамо» (Краснодар) – «Динамо-Метар» (Челябинск) — 0:3 (15:25, 22:25, 26:28). Первый матч — 3:2.

В четвертьфинале победители сыграют с участниками «Финала четырёх» Кубка Легенд. Четвертьфинальные пары выглядят так:

«Динамо-Ак Барс» (Казань) –«Заречье-Одинцово»;

«Локомотив» (Калининград) – «Енисей»;

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Динамо-Метар»;

«Динамо» (Москва) – «Спарта».