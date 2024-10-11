Мужская Суперлига: расписание игрового дня 11 октября

Сегодня, 11 октября, стартует 7-й тур мужского чемпионата России по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня PARI Суперлиги-2024/2025.

Суперлига. Мужчины, 7-й тур, 11 октября:

15:00 мск. «Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург);

15:00 мск. «Динамо-Урал» (Уфа) — «Нефтяник» Оренбург);

19:00 мск. АСК (Нижний Новгород) — «Зенит-Казань».

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.