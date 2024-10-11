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Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Енисей» в 7-м туре Суперлиги

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Енисей» в 7-м туре Суперлиги
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Завершился матч 7-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Енисей» из Красноярска и «Зенит» (Санкт-Петербург). Игра закончилась со счётом 3:1 (22:25, 25:22, 25:12, 25:21) в пользу санкт-петербургской команды.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Кузбасс
Кемерово
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В следующем туре «Енисей» дома сразится с командой «Газпром-Югра» из Сургута. «Зенит» сыграет с кемеровским «Кузбассом» в Санкт-Петербурге.

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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