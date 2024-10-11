«Зенит» из Казани уверенно обыграл АСК в 7-м туре Суперлиги

Завершился матч 7-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались АСК из Нижнего Новгорода и «Зенит» (Казань). Игра закончилась со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:20) в пользу казанской команды.

В следующем туре АСК, не выигравший ни одного матча в нынешнем сезоне, сразится с командой «Нова» из Новокуйбышевска. «Зенит» встретится с московским «Динамо».

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.