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«Зенит» из Казани уверенно обыграл АСК в 7-м туре Суперлиги

«Зенит» из Казани уверенно обыграл АСК в 7-м туре Суперлиги
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Завершился матч 7-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались АСК из Нижнего Новгорода и «Зенит» (Казань). Игра закончилась со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:20) в пользу казанской команды.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 7-й тур
11 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
АСК
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
АСК: Титов, Антонов, Колмаков, Филиппов, Консепсион, Пятыркин, Железняков, Макаренко, Конев, Захватенков, Толок, Никитин, Прытков, Ищенко
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов

В следующем туре АСК, не выигравший ни одного матча в нынешнем сезоне, сразится с командой «Нова» из Новокуйбышевска. «Зенит» встретится с московским «Динамо».

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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