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Волейбол, мужская Суперлига: результаты матчей 11 октября

Мужская Суперлига: результаты матчей 11 октября
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Сегодня, 11 октября, состоялись три матча 7-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч чемпионата России.

Суперлига. Мужчины, 7-й тур.
Результаты 11 октября:

  • «Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:3 (25:22, 22:25, 12:25, 21:25);
  • «Динамо-Урал» (Уфа) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:1 (25:22, 21:25, 25:20, 25:23);
  • АСК (Нижний Новгород) — «Зенит» (Казань) — 0:3 (17:25, 20:25, 20:25).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин. Действующим чемпионом страны является волейбольный клуб «Зенит-Казань».

Календарь мужской Суперлиги
Турнирная таблица мужской Суперлиги
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