Кубок Легенд — 2024, женщины: расписание игрового дня 12 октября

Сегодня, 12 октября, пройдут полуфинальные матчи «Финала четырёх» женского Кубка Легенд по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Кубок Легенд. Женщины. 12 октября. 1/2 финала

16:30 — «Динамо-Ак-Барс» (Казань) — «Локомотив» (Калининградская область)

19:30 — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва)

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. На групповом этапе восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России провели двухкруговой турнир. По его итогам две лучшие команды вышли в «Финал четырёх». Важно отметить, что Кубок Легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024.