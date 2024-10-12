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Мужская Суперлига: расписание игрового дня 12 октября

Мужская Суперлига: расписание игрового дня 12 октября
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Сегодня, 12 октября, пройдут два матча 7-го тура мужского чемпионата России по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня PARI Суперлиги-2024/2025.

Суперлига. Мужчины, 7-й тур, 12 октября:

  • 15:00 мск. «Локомотив» (Новосибирск) — «Факел-Ямал» (Новый Уренгой);
  • 18:00 мск. «Белогорье» (Белгород) — «Газпром-Югра» (Сургут).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.

Турнирная таблица Суперлиги-2024/2025
Календарь Суперлиги-2024/2025
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