Мужская Суперлига: расписание игрового дня 12 октября

Сегодня, 12 октября, пройдут два матча 7-го тура мужского чемпионата России по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня PARI Суперлиги-2024/2025.

Суперлига. Мужчины, 7-й тур, 12 октября:

15:00 мск. «Локомотив» (Новосибирск) — «Факел-Ямал» (Новый Уренгой);

18:00 мск. «Белогорье» (Белгород) — «Газпром-Югра» (Сургут).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.