Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Дарья Заманская покинула «Динамо-Ак Барс»

Дарья Заманская покинула «Динамо-Ак Барс»
Комментарии

Доигровщица казанского «Динамо—Ак Барс» Дарья Заманская покинула клуб. Контракт волейболистки расторгли по обоюдному согласию сторон.

«Динамо-Ак Барс» благодарит Дарью за её вклад в победы клуба и желает ей успехов в дальнейшей спортивной карьере!» — говорится на сайте казанского клуба.

Заманская выступала за основной состав казанского клуба с 2021 года, перейдя в главную команду из молодёжной. За это время она выиграла чемпионат, Кубок и дважды — Суперкубок России.

На позиции доигровщика в казанском клубе остались Светлана Гатина, Брайелин Мартинес, Ангелина Сперскайте и Камилла Реброва. Команда Зорана Терзича пока не проиграла ни одного сета в женской Суперлиге.

Материалы по теме
15:0 в пользу Казани! Кто выиграет у команды Терзича хотя бы сет?
15:0 в пользу Казани! Кто выиграет у команды Терзича хотя бы сет?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android