Дарья Заманская покинула «Динамо-Ак Барс»

Доигровщица казанского «Динамо—Ак Барс» Дарья Заманская покинула клуб. Контракт волейболистки расторгли по обоюдному согласию сторон.

«Динамо-Ак Барс» благодарит Дарью за её вклад в победы клуба и желает ей успехов в дальнейшей спортивной карьере!» — говорится на сайте казанского клуба.

Заманская выступала за основной состав казанского клуба с 2021 года, перейдя в главную команду из молодёжной. За это время она выиграла чемпионат, Кубок и дважды — Суперкубок России.

На позиции доигровщика в казанском клубе остались Светлана Гатина, Брайелин Мартинес, Ангелина Сперскайте и Камилла Реброва. Команда Зорана Терзича пока не проиграла ни одного сета в женской Суперлиге.