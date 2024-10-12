МГТУ расстался с двумя волейболистами

Клуб Суперлиги МГТУ сообщил о расставании с двумя волейболистами. Команду покинули центральный блокирующий Николай Троян и связующий Александр Хайбулов. Оба игрока появлялись на площадке в четырёх матчах текущего сезона Суперлиги.

Троян продолжит карьеру в клубе Высшей лиги А «Университет» из Барнаула, Хайбулов пока не определился с новым клубом.

МГТУ занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице мужской Суперлиги. Команда одержала одну победу в шести матчах. Успех в матче с «Факелом» стал первым за 20 лет для команды в рамках элитного дивизиона российского волейбола. 13 октября МГТУ в гостях сыграет с «Динамо-ЛО».