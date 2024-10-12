Дмитрий Мусэрский набрал 20 очков в стартовом матче чемпионата Японии
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Вчера стартовал мужской чемпионат Японии по волейболу. «Сантори Санбёрдз», за который выступает российский волейболист Дмитрий Мусэрский, играл с командой «Осака Блютеон». Встреча завершилась поражением «Сантори» со счётом 0:3 (17:25, 19,25, 21:25).
Российский диагональный набрал 20 очков. Самым результативным игроком матча стал его визави — диагональный «Осаки» Юдзи Нисида, на счету которого 21 балл.
Мусэрский выступает в Японии с сезона-2018/2019. За это время он трижды становился чемпионом этой страны вместе с «Cантори», а также побеждал в клубном чемпионате Азии — 2023. Мусэрский — олимпийский чемпион Лондона-2012.
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