Новосибирский «Локомотив» в трёх сетах обыграл «Факел Ямал» в 7-м туре Суперлиги

Завершился матч 7-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались новосибирский «Локомотив» и «Факел Ямал» из Нового Уренгоя. Игра закончилась со счётом 3:0 (25:14, 25:22, 25:18) в пользу «Локомотива».

В следующем туре «Факел Ямал» дома сразится с командой «Динамо-Урал» из Уфы. «Локомотив» в гостях сыграет с «Динамо-ЛО» из Ленинградской области.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.