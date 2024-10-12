Новосибирский «Локомотив» в трёх сетах обыграл «Факел Ямал» в 7-м туре Суперлиги
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Завершился матч 7-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались новосибирский «Локомотив» и «Факел Ямал» из Нового Уренгоя. Игра закончилась со счётом 3:0 (25:14, 25:22, 25:18) в пользу «Локомотива».
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 7-й тур
12 октября 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 0
Факел Ямал
Новый Уренгой
Локомотив: Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Костадинов, Кобзарь
Факел Ямал: Дикарев, Ковальчук, Квочко, Хираудо, Мозжухин, Данани, Андреев, Крот, Сидоренко, Капранов, Вышников, Морозов, Эннс, Пипуныров
В следующем туре «Факел Ямал» дома сразится с командой «Динамо-Урал» из Уфы. «Локомотив» в гостях сыграет с «Динамо-ЛО» из Ленинградской области.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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