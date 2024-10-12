«Динамо-Ак Барс» победило «Локомотив» и вышло в финал Кубка Легенд
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Казанское «Динамо-Ак Барс» в Москве в полуфинале Кубка легенд обыграло калининградский «Локомотив» со счётом 3:1 (25:21, 25:22, 20:25, 25:14).
Кубок Легенд (ж) . 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Локомотив К
Калининградская область
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Зайцева, Воронкова, Галкина, Бровкина, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Аслямова, Каракурт
Самым результативным игроком встречи стала доигровщица «Динамо-Ак Барса» Светлана Гатина, набравшая 19 очков при показателе полезности +12. Казанские волейболистки выиграли блок (19:12) и подачу (6:2 по эйсам, 11:10 по ошибкам). В приёме и атаке команды показали схожие цифры, но и они чуть выше в пользу казанского клуба.
В финале команда Зорана Терзича сыграет с победителем матча «Динамо» (Москва) — «Ленинградка». Эта встреча проходит в эти минуты. Финал турнира пройдёт 13 октября, начало — в 19:30 мск.
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