«Белогорье» одолело «Газпром-Югру» в 7-м туре мужской Суперлиги

Завершился матч 7-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Белогорье» (Белгород) и «Газпром-Югра» из Сургута. Игра закончилась со счётом 3:1 (25:18, 25:23, 21:25, 25:14) в пользу белгородской команды.

В следующем туре «Газпром-Югра» на выезде сразится с командой «Енисей» из Красноярска. «Белогорье» в гостях сыграет с «Нефтяником» из Оренбурга.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.