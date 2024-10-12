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«Белогорье» одолело «Газпром-Югру» в 7-м туре мужской Суперлиги

«Белогорье» одолело «Газпром-Югру» в 7-м туре мужской Суперлиги
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Завершился матч 7-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Белогорье» (Белгород) и «Газпром-Югра» из Сургута. Игра закончилась со счётом 3:1 (25:18, 25:23, 21:25, 25:14) в пользу белгородской команды.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 7-й тур
12 октября 2024, суббота. 18:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 1
Газпром-Югра
Сургут
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
Газпром-Югра: Курбатов, Иванов, Шевляков, Фёдоров, Слободянюк, Папазов, Бескровный, Скворцов, Кириллов, Серов, Вишневецкий, Родичев, Руднев, Кириллов

В следующем туре «Газпром-Югра» на выезде сразится с командой «Енисей» из Красноярска. «Белогорье» в гостях сыграет с «Нефтяником» из Оренбурга.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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