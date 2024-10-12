Мужская Суперлига: результаты игрового дня 12 октября

Сегодня, 12 октября, состоялись два матча 7-го тура мужского чемпионата России по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня PARI Суперлиги-2024/2025.

Суперлига. Мужчины, 7-й тур. Результаты на 12 октября:

«Локомотив» (Новосибирск) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:14, 25:22, 25:18);

«Белогорье» (Белгород) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:1 (25:18, 25:23, 21:25, 25:14).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин. Действующим чемпионом страны является волейбольный клуб «Зенит-Казань».