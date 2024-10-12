«Ленинградка» уверенно обыграла московское «Динамо» в полуфинале Кубка Легенд

Завершился второй полуфинальный поединок Кубка Легенд — 2024. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) в трёх сетах обыграла московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:21, 25:17) в пользу команды из Санкт-Петербурга).

В матче за титул «Ленинградка» встретится с казанским «Динамо-Ак Барс», которое в полуфинале турнира обыграло калининградский «Локомотив» со счётом 3:1 (25:21, 25:22, 20:25, 25:14). Финал Кубка Легенд пройдёт 13 октября, начало — в 19:30 мск.

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. На групповом этапе восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России провели двухкруговой турнир. По его итогам две лучшие команды вышли в «Финал четырёх». Важно отметить, что Кубок Легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024.