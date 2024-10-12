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«Ленинградка» уверенно обыграла московское «Динамо» в полуфинале Кубка Легенд

«Ленинградка» уверенно обыграла московское «Динамо» в полуфинале Кубка Легенд
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Завершился второй полуфинальный поединок Кубка Легенд — 2024. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) в трёх сетах обыграла московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:21, 25:17) в пользу команды из Санкт-Петербурга).

Кубок Легенд (ж) . 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 19:30 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Цибулько, Асташина, Максимова, Пирайнен, Озерова, Перова
Динамо М: Лазарева, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Полякова, Хабибрахманова, Подкопаева

В матче за титул «Ленинградка» встретится с казанским «Динамо-Ак Барс», которое в полуфинале турнира обыграло калининградский «Локомотив» со счётом 3:1 (25:21, 25:22, 20:25, 25:14). Финал Кубка Легенд пройдёт 13 октября, начало — в 19:30 мск.

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. На групповом этапе восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России провели двухкруговой турнир. По его итогам две лучшие команды вышли в «Финал четырёх». Важно отметить, что Кубок Легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024.

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